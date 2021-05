Weiterer Corona-Todesfall

Viernheim. Trotz sinkender Inzidenzwerte ist erneut in Viernheim ein Mensch im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Wie der Kreis Bergstraße am Montag mitteilte, handelt es sich dabei um eine 75-jährige Person. Einen weiteren Todesfall meldete die Behörde an diesem Tag aus Fürth.

Die Zahl der Neuinfektionen bleibt aber wie schon in der vergangenen Woche rückläufig. Insgesamt waren es im Kreis Bergstraße am Montag 17 weitere bestätigte Fälle – eine der Personen, die sich neu angesteckt haben, kommt aus Viernheim. Der Inzidenzwert im Kreis sank auf einen Wert von knapp unter 95. Vom aktuellen Infektionsgeschehen betroffen ist laut Pressemitteilung auch die Alexander-von-Humboldt-Schule. lex