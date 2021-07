Weiter ungeschlagen

Viernheim. Auch im dritten Spiel der JBBL Summer-League bleiben die Rhein-Neckar-Metropolitans ungeschlagen. Den Spielern des Kooperationsprojekts der BG Viernheim/Weinheim und SG Mannheim gelang ein unerwartet deutlicher 75:49-Sieg bei Eintracht Frankfurt/Fraport Skyliners.

Hatte man vor dem Spiel noch mit einem engen Spiel auf Augenhöhe gerechnet, stellten die Metropolitans in Frankfurt gleich in den ersten Minuten die Weichen auf Sieg. Wie in den ersten beiden Begegnungen gegen Heidelberg und Trier kaufte das Team von Coach Ali Kocak seinem Gegner mit einer intensiven Pressverteidigung über das gesamte Spielfeld den Schneid ab. Zudem verwerteten die Metropolitans diesmal die Ballgewinne eiskalt.

Haas erzielt 17 Punkte

Julius Hoffmann (in Blau) erzielte elf Punkte gegen Frankfurt. © Sandra Usler

Bereits nach drei Spielminuten stand es 13:1 für die Gäste aus der Rhein-Neckar-Region. Der Vorsprung wurde bis zum Ende des ersten Viertels auf 26:5 ausgebaut. Erst allmählich fanden die Frankfurter Wege, ihre Angriffe erfolgreich abzuschließen, aber die Metropolitans ließen nicht nach. Insbesondere Ron Haas war von den Frankfurtern nicht in den Griff zu bekommen. Bis zum Pausenstand von 50:20 hatte er bereits 17 Punkte erzielt.

Nach dem Seitenwechsel ermöglichte es Coach Kocak seinen jüngeren Spielern, Spielpraxis zu sammeln. Das Spiel der Metropolitans wurde dadurch zerfahrener. Allerdings konnten die Hausherren daraus kein Kapital schlagen. Am Ende konnten immerhin zehn der eingesetzten zwölf Spieler Punkte für ihr Team sammeln. Als nächster Gegner wartet am Sonntag, 4. Juli, um 14 Uhr in der Weinheimer TSG-Halle die ROTH Energie BBA Gießen auf die Metropolitans.

Metropolitans: Haas (22 Punkte/1 Dreier), Hoffmann (11/1), Kocak (10/1), Becht (8/1), Fauth (6/1), Ndu (6), Rauschenbusch (4), Heineke (3/1), Schwarz (3), Piecuch (2), Rupp, Schiewe. su