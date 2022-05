Weiter auf Torejagd

Viernheim. Bereits vier Spieltage vor Rundenende konnten die Fußballer des TSV Amicitia in der Kreisliga Mannheim die Meisterschaft feiern und damit eine fantastische Saison krönen. Trotzdem sollen die restlichen Begegnungen mit dem nötigen Ernst angegangen werden, schließlich will man sich sportlich fair aus der Liga verabschieden. Die Partie am Sonntag, 22. Mai, 15 Uhr, gegen die Spvgg. Wallstadt wäre vor Wochen noch als Spitzenspiel tituliert worden, mittlerweile haben die Mannheimer bei acht Punkten Rückstand den Anschluss auf Rang zwei verloren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Blau-Grünen sind dagegen in allen Statistiken weit vorne. Sei es die Anzahl der Punkte (83), der deutliche Vorsprung auf Platz zwei (13 Zähler), die meisten Siege (27) und die wenigsten Niederlagen (1), beste Heimmannschaft und bestes Auswärtsteam sowie die wenigsten Gegentreffer (20 nach 30 Spielen). Seit dem vierten Spieltag steht das Team der spielenden Trainer Patrick Marschlich und Timo Endres auf dem Platz an der Sonne. Selbst in der Fairplay-Tabelle stehen die Südhessen ganz oben.

Was jetzt noch fehlt, ist eigentlich nur noch Platz eins bei den geschossenen Tore. Hier hat der SC Rot-Weiß Rheinau mit 121 Treffer gegenüber 117 der Viernheimer noch knapp die Nase vorne. Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass Hemsbach und Enosis Mannheim gegen den TSV Amicitia nicht angetreten sind und diese Spiele nur mit 3:0 für die Blau-Grünen gewertet wurden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine Niederlage in 30 Spielen

Es gibt also noch ein Ziel nach den ausgiebigen Meisterfeierlichkeiten am vergangenen Wochenende. Außerdem soll der hervorragende Eindruck der letzten Monate nicht verwässert werden. In der Statistik steht nach dem 30. Spieltag erst eine Niederlage (0:2 gegen den VfB Gartenstadt). Im Hinspiel wurde bei den Wallstädtern ein deutlicher 3:0-Auswärtserfolg gefeiert. Im vorletzten Heimspiel der Saison soll ein weiterer Sieg folgen.

Auch wenn es für die Gäste aus Mannheim mittlerweile um nichts mehr geht, möchten die Wallstädter dem frischgebackenen Titelträger natürlich gerne ein Schnippchen schlagen. Schließlich war Trainer Michael Wagner in Viernheim mehrere Jahre als Torhüter der damaligen Spvgg. Amicitia aktiv und hat dort auch schon als Übungsleiter gearbeitet. JR