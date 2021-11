Weiter an der Spitze

Viernheim. Nach fast schon gewohnten Anlaufschwierigkeiten verteidigten die Basketballherren der BG Viernheim-Weinheim ihre Tabellenführung in der Oberliga mit einem letztlich souveränen und deutlichen 81:46-Auswärtssieg beim Heidelberger TV. „Traditionsgemäß schwach“ bezeichnete BG-Coach Robin Zimmermann den Start seiner Mannschaft. Nach sieben Spielminuten lagen die „Sharks“ mit 12:14 hinten. Nur dem beherzten Spiel von Sal Baragiola und Victor Habrich war es zu verdanken, dass sie nicht deutlicher zurücklagen. Doch das Team kämpfte sich in die Partie, und am Ende des ersten Viertel reichte ein Dreier von Dean Spencer zum ersten Mal zur Führung (16:19, 10. Minute).

„Eine gesunde Mischung aus Fastbreaks über Tom Rothermel, Lukas Kreutzer und Leon Bregulla sowie Set Plays über Baragiola und Habrich haben uns dann das zweite Viertel relativ deutlich gewinnen lassen“, war Zimmermann mit der Leistung bis zur Pause schon sehr zufrieden, die BG führte 37:26. „Im dritten Viertel, in dem wir ganz stark verteidigt haben, haben wir die Tür zu gemacht mit einem 24:4-Viertel“, freute er sich über die frühe Vorentscheidung. Vor dem letzten Viertel lagen die Sharks mit über 30 Punkten vorne (30:61). In den letzten zehn Minuten wurde dieser nur noch verwaltet. „Besonders unser Spiel über die ,Großen’ hat sehr gut funktioniert. Da waren wir einfach im Vorteil und haben das gut ausgenutzt“, zeigte sich Zimmermann zufrieden.

BG Viernheim-Weinheim: Victor Habrich (18 Punkte), Sal Baragiola (16), Lukas Kreutzer (14), Tom Rothermel (11), Daniel Lohrke (8), Leon Bregulla (7), Dean Spencer (6), Maurice Martin (1). su