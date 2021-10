Weißwurst und Bier

Viernheim. Zu den wichtigsten Bestandteilen eines Oktoberfestes gehören Weißwürste, möglichst mit einer frischen Brez’n und süßem Senf sowie einem Glas Bier. Das war auch beim gemütlichen Frühschoppen des Männergesangvereins am Sonntagvormittag der Fall, der nach dem Oktoberfest am Samstag natürlich auch unter dem Einfluss bajuwarischer Traditionen stand. Dabei stellte sich einmal mehr die Frage, wie man eine Weißwurst richtig verzehrt.

Mit Messer und Gabel

Auch im MGV-Vereinsheim konnten unterschiedliche Techniken beobachtet werden. „Gezuzelt“ wurde eher nicht, also die Wurst mit der Hand in den Senf tauchen und dann mit Mund und Zähnen das Wurstbrät aus dem Darm ziehen. Nicht-Bayern nördlich des Weißwurstäquators, also auch die Viernheimer, bevorzugen die Benutzung von Messer und Gabel, um die Haut zu entfernen. Manchen essen den Darm sogar mit. Letztendlich ist es aber egal, wie man diese Spezialität verspeist, Hauptsache ist, dass sie schmeckt.

Musik aus dem Odenwald

„Die Schlawiner“ sorgten am Sonntag für Stimmung. © Othmar Pietsch

Das war beim Männergesangverein sichtlich der Fall, auch weil die anderen kulinarischen Zutaten und die Musik miteinander harmonierten. So sorgten „Die Schlawiner“ Theo, Cordy und Olli aus dem Odenwald für die passenden Klänge. Das Lied von der schönen Odenwälderin durfte dabei nicht fehlen. JR