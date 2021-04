Weißer Blütenteppich

Viernheim. Seit einigen Tagen kann man im Viernheimer Wald den Beginn der Anemonenblüte bewundern. Vor einigen Jahren waren es nur wenige kleine Blütengruppen, in diesem Frühjahr jedoch schmücken weite Blütenfelder den Viernheimer Wald. Bei einem Spaziergang vom Waldfriedhof, vorbei am Trainingsplatz des Schäferhundevereins und der Schutzhütte, fallen weite Flächen dieses Blütenteppichs sofort ins Auge. Die rasche Ausbreitung dieses winzigen Bodenblühers begeistert vor allem die Naturfreunde. In der Zeit der Corona-Pandemie ist dieses Blütengeschenk im Viernheimer Wald besonders willkommen. H.T.

AdUnit urban-intext1