Weiße Weste in Gefahr

Viernheim. Die weiße Weste des Fußball-Kreisligisten TSV Amicitia Viernheim könnte am Sonntag, 10. Oktober, 15 Uhr, ihre ersten Flecken bekommen. Die Blau-Grünen reisen als souveräner Tabellenführer zum SC Rot-Weiß Rheinau, wo sie im vergangenen Jahr eine deutliche 0:3-Niederlage kassierten. Die Mannheimer wurden von der Konkurrenz aufgrund namhafter Neuverpflichtungen vor der Saison zum Titelfavoriten ausgerufen, haben aber schon Zähler liegen gelassen. Die Südhessen dagegen konnten in neun Spielen neun Siege feiern.

Rheinaus Trainer Peter Brandenburger hat Viernheimer Wurzeln und würde das Heimspiel natürlich schon deswegen gerne gewinnen. Ein Blick auf die Tabelle zeigt aber auch, dass die Rot-Weißen dringend einen Sieg benötigen, um nicht noch mehr ins Hintertreffen zu geraten. Derzeit liegt man schon zehn Zähler hinter dem Spitzenreiter zurück, hat allerdings auch ein Spiel weniger ausgetragen. Am 3. November wird die Partie gegen den MFC 08 Lindenhof nachgeholt.

Philipp Haas (l.) – hier im Torjubel mit Mannschaftskapitän Laurenz Baaß – muss nach einer Roten Karte am Sonntag pausieren. © Berno Nix

Auffällig ist die Heimschwäche der Rot-Weißen, die auf eigenem Platz in drei Begegnungen erst vier Punkte eingefahren haben. Auch das Torverhältnis lässt mit 27:13 aufhorchen. Wenn Rheinau spielt, fallen eben viele Tore (40). Gegen die TSG/Eintracht Plankstadt wurde verloren (1:2), Unentschieden gab es gegen Gartenstadt (0:0) und beim TSV Neckarau (3:3). Das Spitzenspiel in Wallstadt wurde mit 4:3 und in Friedrichsfeld sogar mit 10:0 gewonnen. Bisher haben die Mannheimer noch keine Konstanz gezeigt. Am vergangenen Wochenende musste das Team beim 5:4-Erfolg gegen den VfR Mannheim am Ende noch einmal zittern.

Die Viernheimer können spätestens nach dem 2:1-Heimsieg gegen die Spvgg. Ilvesheim vom Vorsonntag dem Spitzenspiel gelassen entgegen sehen. Die Art und Weise, wie in Unterzahl agiert wurde, war schon beeindruckend.

Starke Defensive

Am Sonntag darf man dem Gegner allerdings nicht so viele Torchancen bieten wie zuletzt. Die Blau-Grünen konnten sich bisher auf eine starke Defensive verlassen, die erst fünf Gegentreffer hinnehmen musste. Dazu zählen auch die beiden Torhüter Ben Koppelmann und Martin Rheingans, die abwechselnd eingesetzt wurden und dabei starke Leistungen zeigten.

Allerdings muss Torjäger Philipp Haas, der bereits neun Mal erfolgreich war, nach der Roten Karte und dem Urteil des Sportgerichts ein Spiel aussetzen. „Ansonsten können wir aus dem Vollen schöpfen“, gibt das Trainerduo Patrick Marschlich und Timo Endres für den Rest des Kaders grünes Licht. JR