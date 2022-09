Viernheim. Im Viernheimer Bowlingcenter wird nicht nur Sport betrieben, es finden auch immer wieder Veranstaltungen statt. Zu den festen Terminen zählt dabei das Oktoberfest, bei dem die Vereinsmitglieder mit Freunden und Bekannten die weiß-blaue Gemütlichkeit genießen. Nun hatte Centerbesitzer Werner Gutperle, der auch zweiter Vorsitzender des Vereins ist, wieder eingeladen.

Bei seiner Begrüßung dankte Gutperle den Mitarbeitern aber auch den langjährigen Weggefährten und erinnerte an Personen, ohne die es das vor 41 Jahren erbaute Bowlingcenter nicht geben würde. Damals wurden die Bahnen installiert und das Restaurant eingerichtet. „Derzeit wird bei laufendem Betrieb die Küche renoviert. In den nächsten Tagen kann dort mit modernen Geräten wieder gekocht werden“, merkte der Viernheimer Unternehmer an.

Nach der kurzen Ansprache gab die auch jenseits des Weißwurstäquators bekannte Partyband Münchner G’schichten den Ton an. Frontmann Tom Peter, Sängerin Denise Weibart, Manuel Walther am Schlagzeug und Gitarrist Sascha Weibart waren eigens aus München angereist, um in Südhessen bayrische Geselligkeit zu verbreiten. Die beim Original in München und beim Mannheimer Oktoberfest erprobte Formation sorgte dafür, dass schnell gute Stimmung aufkam und auch fleißig getanzt wurde.

Abgerundet wurde die Feier von dem mit zahlreichen Schmankerl bestückten Buffet aus der Notküche von „Werner’s Vernemer Stubb“ und dem passenden Gerstensaft. JR