Oktoberfeste gibt es seit Jahren auch in Viernheim. Dazu zählt mittlerweile auch die Veranstaltung des Vereins der Vogelfreunde am alten Lampertheimer Weg, die an diesem Wochenende stattfindet. Passend dekoriert und mit einem breiten Angebot bayrischer Köstlichkeiten lässt sich auf dem Vereinsgelände die weiß-blaue Gemütlichkeit besten genießen.

Zu den Spezialitäten zählen neben frisch

...