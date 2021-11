Wein als Zeuge der Erdgeschichte

Viernheim. Schon seit langer Zeit informiert der Kulturverein Amici d’Italia bei Vorträgen, Filmabenden und Studienreisen über Vulkanismus und seine Folgen. Wichtige Zeugen waren bei diesen Erkundungen der Erdgeschichte Weine, die auf dem Gebiet früherer Vulkanausbrüche angebaut werden.

Nun aber wollte es der Vorsitzende der Amici d’Italia, Gerhard Schindlbeck, genau wissen, wie Vulkane entstanden und lud die Mitglieder mit 2G-Coronaschutz zu einem außergewöhnlichen Informationsabend in den Skistadl des Skiclubs Viernheim ein. Als erstes Erkundungsergebnis wurde zum Empfang ein Prosecco aus den Phlägräischen Feldern gereicht.

Anschauliche Vorführung

Im Erdinneren überlagern sich die asiatische und die afrikanische Erdplatte oder sie entfernen sich voneinander. Hierbei entsteht enormer Druck, der zur Bildung von Vulkanen an diesen Linien führt. Die Entstehung einer Caldera (Vulkankrater) demonstrierte Schindlbeck an einem selbstgebauten Modell aus Mehl in Form eines Vulkans. Im Inneren befand sich ein mit Gas gefüllter Luftballon. Als er mit einer langen Nadel in die „Bergspitze“ hinein stach, gab es eine Staubfontäne, und es hatte sich ein Krater gebildet. Bei der ungeheueren Gewalt solcher Explosionen werden, wie Gerhard Schindlbeck erklärte, Lavamengen von mehreren Kubikkilometern über riesige Entfernungen geschleudert.

Elf italienische Tropfen

Von Klaus Haas wurden elf Weine aus süditalienischen Vulkanregionen vorgestellt. Aus jeder Region waren es jeweils zwei Weiß- und ein Rotwein. Die wichtigste Information dieser Weinprobe war jedoch das Wissen, woher die Weine kamen, die man verglich: von den Phlägräischen Feldern, von Ischia, von den Liparischen Inseln (Lipari, Stromboli, Vulcano), vom Vesuv und aus der Ätna-Region auf Sizilien. Alle diese Orte und Weinbauregionen hatten die Teilnehmer der Studienreise 2020 besucht.

Gerhard Schindlbeck bedankte sich zum Schluss für den zahlreichen Besuch der Weinprobe. Die Gäste bedankten sich bei ihm und Klaus Haas mit lang anhaltendem Beifall. H.T.