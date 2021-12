Weihnachtspause in der Bücherei

Viernheim. In den Weihnachtsferien hat die Drachenbücherei KÖB Viernheim in der Nibelungenschule geschlossen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die letzte Ausleihe findet am Dienstag, 21. Dezember, von 17 bis 19 Uhr statt. Für die Schülerinnen und Schüler der Nibelungenschule ist außerdem in der ersten großen Pause am Mittwoch, 22. Dezember, nochmals geöffnet. Die erste Ausleihe nach der Weihnachtspause findet am Dienstag, 11. Januar, von 17 bis 19 Uhr statt. In der Schule sowie in der Bücherei gilt die 3G-Regel. Ein entsprechender Nachweis ist erforderlich. Das Büchereiteam wünscht allen Leserinnen und Lesern ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2022. red

