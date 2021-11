Weihnachtsmarkt abgesagt

Viernheim. Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in Viernheim geben. Das teilten Bürgermeister Matthias Baaß sowie Stephan Schneider und Jan Krasko vom Kultur- und Sportamt am Montagabend bei einer Pressekonferenz mit, bei der eigentlich das umfangreiche Programm der Veranstaltung vorgestellt werden sollte. „Die Durchführung größerer Veranstaltungen ist bei der derzeitigen Pandemie-Entwicklung nicht angemessen“, sagte Baaß.

Neben dem Weihnachtsmarkt rund um die Apostelkirche fallen unter anderem auch der „Lichterklang“ am Anglersee, der Weihnachtsmarkt im Vogelpark sowie das geplante Glühweinfest aus. Es wird aber zahlreiche kleinere Aktionen und Veranstaltungen geben, um die Adventszeit in Viernheim trotz Pandemie erlebbar zu machen. su