Weihnachtliche Klänge beim Treppensingen

Viernheim. Kurz vor den Ferien trafen sich die dritten und vierten Klassen der Goetheschule, um sich gemeinsam auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Beim Treppensingen in der Grundschule gab es den Rentier-Rap „Auf geht’s Freunde!“ zu hören. Diesen hatten die vierten Klassen mit Musiklehrerin Stefanie Magin einstudiert. Außerdem sang eine dritte Klasse das Lied „Du bist der Weihnachtsmann“. Zum Abschluss wurde getanzt: Zum Klassiker „Last Christmas“ hatten alle dritten Klassen einen Tanz eingeübt, den sie vorführten. Am nächsten Tag waren dann die ersten und zweiten Klassen an der Reihe. Gemeinsam wurde das Lied „Das Rentier“ gesungen, welches von der Klasse 2a instrumental begleitet wurde. Passend zum winterlichen Wetter stand der Kinderklassiker „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ auf dem Programm – dazu führte die Klasse 2a ein Becherrhythmical vor. Einige Kinder der zweiten Klassen trugen noch ihre einstudierten Weihnachts- und Adventsgedichte vor. Und zum Abschluss sangen und tanzten alle Goetheschüler ihren Lieblings-Weihnachtshit: „1000 tolle Plätzchen“. red (Bild: Goetheschule)

