Viernheim. „Ich bin ein leistungsbezogener Mensch“, sagt Walter Benz. Auf Bundes- und Landesebene sei er daher Wechselwähler. Wer es gut macht, wird belohnt. Wenn es schlecht läuft, bekommen die anderen eine Chance. „Parteipolitik war nie mein Ding“, betont der 72-Jährige. Allenfalls als Leserbriefschreiber sei er über die Jahre politisch in Erscheinung getreten. Doch dann kam die Grundsteuererhöhung in Viernheim – zweimal hintereinander. „Das hat mich geärgert und das Fass zum Überlaufen gebracht.“ Die Folge: Mit Gleichgesinnten gründete Benz die Wählergruppe Unabhängige Bürger Viernheim (UBV), zog mit ihr 2016 in die Stadtverordnetenversammlung ein und wurde Fraktionsvorsitzender. Jetzt geht es in die nächste Runde. Bei der Kommunalwahl am Sonntag, 14. März, tritt er wieder an – als Spitzenkandidat.

„Wir versuchen, unsere Ideen einzubringen, das Optimum für die Bürger herauszuholen“, beschreibt Walter Benz seine und die Motivation seiner Kollegen, weiterzumachen. Außerdem wolle die UBV verhindern, dass Geld ausgegeben werde „für Dinge, die verzichtbar sind“. Um dem gemeinsamen Projekt eine Zukunftschance zu geben, hat sich der Kern der Wählervereinigung neue, jüngere Mitstreiter gesucht. Vertreten seien auf der Liste mehrere Generationen, verschiedene Berufe. Nur das passe zur UBV, die die ganze Bevölkerung im Blick habe, wie Benz berichtet: „Kinder und Senioren, Vertreter aller Gruppen und politischer Richtungen.“

In den ersten fünf Jahren im Parlament habe die UBV „einiges erreicht“, stellt Benz fest. Dass die Zusammenarbeit vor allem mit CDU und FDP intensiv war, sei so nicht geplant gewesen. „Wir hätten das auch mit der SPD gemacht, aber da kam nichts rüber.“ Er finde das schade, erklärt der UBV-Chef. „Das hat uns CDU-lastig aussehen lassen, das wollten wir nicht.“ Die UBV gehöre eher zum bürgerlichen Lager. „Aber wir sind weder rechts noch links.“

Rathaussanierung angestoßen

Mit Christdemokraten und Liberalen haben die „Unabhängigen“ etwa die Rathaussanierung auf den Weg gebracht. Dieses Projekt fortzuführen, sieht Benz als eine der zentralen Aufgaben der kommenden Legislaturperiode an. „Es muss dringend etwas geschehen“, sagt er und denkt dabei an die Verwaltungsmitarbeiter. Die klimatischen Verhältnisse im Altbau seien „eine Katastrophe. Eigentlich müsste der Arbeitsschutz längst eingreifen.“

Als „Hauptziel“ nennt der Fraktionsvorsitzende aber etwas anderes: „Wir brauchen endlich ein zweites Seniorenheim.“ Dass die Stadt mit baurechtlichen Mitteln das Vorhaben der Firma Römerhaus verhindert habe, um Konkurrenz vom eigenen Forum der Senioren (FdS) fernzuhalten, könne er nicht vergessen, sagt Benz. „Das wäre eine kostenlose Geschichte gewesen und hätte sogar Gewerbesteuern gebracht.“ Die Uhr lasse sich aber nicht zurückdrehen. Deshalb nehme die UBV nun das künftige Wohngebiet Nordweststadt II als Standort ins Visier.

Ein weiteres Thema für die Wählergemeinschaft ist die Verkehrsinfrastruktur. Benz strebt Verbesserungen für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer an. Es gelte, keine Gruppe zu bevorzugen und keine zu vernachlässigen. „Wir brauchen Radwege, die Begegnungsverkehr zulassen – und keine Wortspielereien wie Schnellwege“, sagt Benz. Wichtig seien die Verbindungen nach Mannheim, Weinheim und Hüttenfeld – zum Beispiel für Berufspendler im Sommer. Das Auto habe er deshalb nicht abgehakt, betont der Kommunalpolitiker. „Wir werden es noch lange haben, unabhängig von der Antriebsart.“ Deshalb müsse man weiterhin für funktionsfähige Straßen sorgen. Priorität habe die Sanierung der Saarlandstraße, die sich laut Benz in einem „desolaten Zustand“ befindet.

Der Spitzenkandidat bedauert, dass die UBV wegen Corona keine Infostände aufbauen und die Bürger persönlich ansprechen kann. Ihre Themen öffentlich machen will die Gruppierung trotzdem – etwa mit 12 000 Flyern, die an die Haushalte verteilt werden, aber auch der Tageszeitung beiliegen. Die Jugend soll über soziale Medien und die neue Internetseite angesprochen werden.

Dass der Wahlkampf Kraft kostet und das politische Geschäft den Ehrenamtlichen „viel Ärger einbringt“, wie Benz erkannt hat, schreckt ihn nicht ab. Es sei wichtig, sich auch im fortgeschrittenen Alter zu fordern. Deshalb sitzt der Haus- und Immobilienverwalter, obwohl er sich längst zur Ruhe setzen könnte, auch noch jeden Tag im Büro der eigenen Firma. „Sieben Tage die Woche“, wie Walter Benz betont. Meistens von 6 bis 18.30 Uhr, nur am Sonntag etwas kürzer. „Entweder 100 Prozent, oder ich lasse es“, lautet seine Devise.

Das zweite trifft nun auf das Motorradfahren zu. Weil auch die Kommunalpolitik viel Zeit in Anspruch nimmt, hat er die geliebte BMW schweren Herzens verkauft. Der vielleicht einzige Nachteil seiner neuen Leidenschaft. Aber dieser Schritt schmerzt ihn noch immer – das ist deutlich zu spüren.

Info: Informationen unter ubv-viernheim.de