Wechselspiel von Gefühlen und Körper

Viernheim. Große Freude beim Naturheilverein: 16 Monate lang konnte das Kulturzentrum aus Corona-Sicheheitsgründen nicht genutzt werden. Nun ist die Kulturscheune wieder für Veranstaltungen geöffnet. Der Naturheilverein feierte diese Premiere mit einem spannenden Vortrag über die seit Jahrhunderten hilfreiche Traditionelle Chinesische Medizin (TCM). Die zahlreich erschienenen Besucher waren ein Zeichen für das große Interesse an den Möglichkeiten der Gesundheitspflege.

Referentin war die Weinheimer Heilpraktikerin Danielle Bruckmaier. Sie informierte das Publikum darüber, wie man mit Hilfe der Traditionellen Chinesischen Medizin das innere Gleichgewicht erhalten oder wieder herstellen kann. Wie Bruckmaier erklärte, sei dies ohne Medikamente möglich. Eine Erkrankung trete erst dann auf, wenn man sich von diesem Gleichgewicht entfernte. Am Beispiel der Emotionen, Gedanken und Gefühlen – wie Wut, Zweifel und Ängste – machte die Referentin deutlich, wie sehr darunter innere Organe leiden, sehr zum Schaden des Immunsystems. „Davon sind wir zur Zeit besonders betroffen,“ gab die Referentin zu bedenken.

Der gesunde Mensch hingegen besitze genügend vitale Energie und werde dabei von einem „inneren Arzt“ geschützt, machte die Referentin deutlich. Hierbei erwähnte Bruckmaier besonders die Kraft der positiven vitalen Energie, die – so ihre Lehre – verhindere, dass sich Krankheiten im Körper einnisten. Es sei wichtig, Lösungen zu finden, um Krankheiten zu verhindern. Es komme darauf an, authentisch und wahrhaftig zu sein, so dass eine gute Lebenshygiene zum Wohlbefinden beitragen kann.

Der Vortrag machte deutlich, wie die Traditionelle Chinesische Medizin der tiefen Ursache einer Erkrankung gerecht zu werden versucht.

Bei dem Vortrag wurden mit Akupunktur, Wärmeanwendung und energetischer Massage Beispiele der praktischen Behandlung gezeigt und zum Schluss Qi-Gong und Meditation empfohlen. H.T.