Viernheim. Die Textilwerkstatt im Viernheimer Museum bietet ab Mittwoch, 3. Mai, an vier Abenden jeweils von 18.30 bis 20 Uhr in einem Kurs die Möglichkeit, das Weben und Spinnen mit vielen verschiedenen Techniken an unterschiedlichen Geräten kennenzulernen. An kleineren Rahmen und an einem Profi-Hochwebstuhl werden die Techniken der Bildweberei erarbeitet. Ein Musterwebstuhl steht zum Ausprobieren der vielen Stoffmustermöglichkeiten zur Verfügung. Wer möchte, kann das Handspinnen an modernen Spinnrädern erlernen.

Eigene Ideen willkommen

Die Kursleitung freut sich auf kreative Ideen und Wünsche der Teilnehmenden. Gerne können eigene Geräte oder Materialien mitgebracht werden. Treffpunkt für den Kurs unter der Leitung von Karin Bundschuh ist im Innenhof des Zollamtes im Museum (Weinheimer Straße 9). Die Kosten pro Person inklusive Material betragen 40 Euro. Die weiteren Termine sind der 11., der 23. und der 25. Mai. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und ab sofort direkt im Museum, online über die Homepage unter https://www.viernheim.de/museumveranstaltungen oder telefonisch unter der Nummer 06204/9 29 20 71 möglich. kur/red