Viernheim. . Weben und Spinnen lernen Interessierte ab Donnerstag, 3. November, in der Textilwerkstatt des Museums, Weinheimer Straße 9. Ein Webstuhl steht zur Verfügung. Darüber hinaus ist es möglich, das Handspinnen an modernen Spinnrädern zu lernen. Kursleiterin Karin Bundschuh hofft auf kreative Ideen. Eigene Geräte oder Materialien können mitgebracht werden. Der Kurs findet an vier Donnerstagen von 18.30 bis 20 Uhr statt. Treffpunkt ist der Innenhof des Zollamtes. Die Gebühr beträgt 40 Euro, inklusive Material. Anmeldungen unter museum@viernheim.de oder 06204/9 29 20 71. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1