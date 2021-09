Weben im Museum

Viernheim. Textile Handwerkstechniken erlernen können die Besucher des Museums Viernheim wieder ab Donnerstag, 7. Oktober. Die Textilwerkstatt des Museums Viernheim bietet in einem Kurs mit insgesamt vier Terminen die Möglichkeit, das Weben an unterschiedlichen Geräten kennenzulernen. An kleineren Rahmen und an einem Profi-Hochwebstuhl werden die Techniken der Bildweberei erarbeitet. Auch ein Musterwebstuhl steht zum Ausprobieren der vielen Stoffmustermöglichkeiten zur Verfügung. Wer möchte, kann das Handspinnen an modernen Spinnrädern erlernen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Kurs ist offen für spezielle Wünsche und Interessen, wie spezielle Webtechniken. Gerne können eigene Geräte oder Materialien mitgebracht werden. Das Museumsteam und die Kursleitung laden zu kreativen Stunden ein.

Der Kurs findet donnerstags jeweils von 18.30 bis 20.00 Uhr im Museum, Zollamt, Weinheimer Straße 9, Innenhof, statt. Start ist am 7. Oktober. Die weiteren Termine sind am 14. und 28. Oktober sowie am 4. November. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro einschließlich Material. Kursleiterin ist Karin Bundschuh. red