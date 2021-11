Was, wenn die Eltern alt werden?

Viernheim. Wenn die Eltern alt werden und Hilfe brauchen, dann fühlen sich die Kinder in der Pflicht. Um Menschen auf diese Lebensveränderung vorzubereiten, lädt das Familienbildungswerk zu einem Informationsabend am Donnerstag, 11. November, um 19.30 Uhr ein. An dem Abend soll vermittelt werden, was es für die Kinder bedeutet, wenn die Eltern gebrechlich werden und was die Eltern bewegt, wenn sie spüren, dass sie hilfebedürftig werden. Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen soll helfen, mit der Situation besser umzugehen und neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Die Kursgebühr beträgt fünf Euro, Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk unter der Nummer 06204-929620 oder per Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su

