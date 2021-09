Viernheim. Giuseppe mag neben Schach, Handball und Lesen auch Geschichten schreiben. Das hat der Achtjährige in einer Zeichnung festgehalten und dabei auch gleich einen Text über drei beste Freunde verfasst. Auch der gleichaltrige Vitus liebt das Schreiben. Auf vier Seiten verleiht er seiner Fantasie Flügel und erfindet die „Flowalli-Abwehrmaschine“ – plus Bild. Die siebenjährige Lena bringt aufs Papier, was sie am liebsten mag: ins Schwimmbad gehen, Eis essen, sich schön anziehen und Skateboard fahren.

Die drei Kinder haben mit ihren Einsendungen die drei Hauptpreise gewonnen, die der Kinderschutzbund Viernheim bei einer Mal- und Schreibaktion anlässlich des Weltkindertags verlost hat. Kürzlich übergab die Vorsitzende Angelina Bähr auch die Gewinne: einen Ausflug in den Kletterwald, einen Zauberworkshop und einen Kinopolis-Besuch, jeweils für die Gewinner und mehrere Freunde.

„Was macht Euch Spaß?“ Das wollte der Kinderschutzbund Viernheim in den vergangenen Wochen bei seiner Mal- und Schreibaktion von Kindern zwischen fünf und elf Jahren wissen. Angelina Bähr sowie der Vorstand freuten sich sehr darüber, dass sich insgesamt 26 Kinder beteiligten.

Unter allen Teilnehmern wurden die Gewinne verlost. Die Bilder und Geschichten werden außerdem auf der Homepage und Facebook-Seite des Kinderschutzbundes Viernheim veröffentlicht. „Es waren allesamt tolle Bilder und Geschichten“, lobt Angelina Bähr die Kreativität der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. red

