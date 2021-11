Warten auf erste Erfolge

Viernheim. Ein Unentschieden gegen den Tabellenzweiten klingt eigentlich gut. Doch für die Fußballerinnen war beim FV Löchgau mehr drin als ein torloses Remis. Der TSV Amicitia wartet nun seit fünf Spielen auf einen Sieg und ist in der Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg auf Rang sechs gerutscht.

Die Vorzeichen für die Partie waren eigentlich nicht die besten. TSV-Amicitia-Trainer Patrick Kloskalla musste im Vergleich zum Heimspiel gegen Hegau sechs Veränderungen in der Startelf vornehmen. Valeria Mangione, Antonia von Achten, Oliwia Reszczynska und Svenja Lüger rückten in die Anfangsformation. Mit Lara Barth stand eine Spielerin aus der zweiten Mannschaft von Beginn an auf dem Platz. Außerdem wurde wieder die Torhüterin gewechselt, diesmal stand Nicola Seifert im Kasten. Die angespannte Personalsituation übertrug sich auf das Viernheimer Spiel, das in der ersten Hälfte sehr fahrig war. Allerdings war auch Löchgau ähnlich indisponiert – gelungene Aktionen, Kombinationen, Spielzüge oder Torchancen waren Mangelware.

Einen erneuten Rückschlag gab es für den TSV Amicitia nach einer guten halben Stunde, als Svenja Lüger ausgewechselt werden musste. „Nach den Ausfällen von Becker, Mas, Kielmann und Smith hatten wir nun keine eigentliche Stürmerin mehr“, sagte Kloskalla. Auch ohne eine gelernte Stürmerin wurde das Viernheimer Spiel in der zweiten Hälfte ein wenig zwingender. Die Laufbereitschaft und der Wille zu Zweikämpfen war da, so bekamen die Fußballerinnen langsam die Oberhand und erspielten sich auch Torchancen. Und da zeigte sich die fehlende Offensiverfahrung: die hochkarätigen Möglichkeiten zur Führung wurden allesamt vergeben. Löchgau machte es auf der Gegenseite aber nicht besser, ließ seine Konterchancen ebenso kläglich liegen. So blieb es beim 0:0, für Trainer Kloskalla enttäuschend: „Das war die dritte Partie hintereinander ohne eigenen Treffer, es ist also offensichtlich, wo der Schuh drückt.“

TSV Amicitia: Nicola Seifert, Denise Stricklan, Valeria Mangione (67. Laura Riedel), Antonia von Achten, Lorena Daub, Annike Müller, Luisa Weber, Lara Barth (61. Maggy Horvath), Oliwia Reszczynska, Svenja Lüger (37. Jessica Stroebel), Laura Schell. su

