Wanderung zu Ostern

Viernheim. Der Wandersport hat im Ski-Club Viernheim einen hohen Stellenwert. Im Dreiländer-Eck wird man immer wieder von der Schönheit neuer Wanderungen überrascht. Am häufigsten genutzt wird der Waldweg von der Weinheimer Wachenburg bis zu dem Birkenauer Ortsteil Buchklingen. Dieser Ort ist alljährlich das Ziel österlicher Wanderungen. Das 40-jährige Jubiläum der österlichen Wanderung des Ski-Clubs fiel in den Stillstand der Pandemie. Doch am Karfreitag trafen sich nun die Wanderer im Burghof der Wachenburg. Wie immer, so genoss man auch diesmal das Landschaftsbild der Rheinebene und der Höhen in der Kurpfalz.

Auch während der Wanderung gibt es viel zu entdecken, denn die Wanderstrecke ist ein Grenzweg zwischen Baden und Hessen. Immer wieder führen schmale Nebenpfade von den Höhen der Bergstraße zu badischen Weinorten und in das Gorxheimer Tal. Höhepunkt dieser österlichen Wanderung ist immer das Treffen mit anderen Wanderfreunden im Gasthof „Grüner Baum“. H.T.

