Wanderung macht Lust auf mehr

Viernheim. Mit einer Tour durch den Viernheimer Wald begannen die monatlichen Mittwochswanderungen des Skiclubs im neuen Jahr. Übungsleiter Wolfgang Jäger hatte eine 8,5 Kilometer lange Strecke ausgesucht, die an Orte führte, die auch manche Alt-Viernheimer seit ihrer Kinderzeit nicht mehr besucht hatten und die den Neu-Viernheimern noch nicht bekannt waren. Entsprechend groß war der Zuspruch. Vom Treffpunkt Skistadl aus ging es zunächst in Richtung Schrebergärten und zur alten Bahnstrecke nach Lampertheim. Hinter der Brücke führt ein Seitenweg zum Michelbußkreuz. Von dort ging es wieder zurück zur „Ghannstraube-Tränke“ (Johannistrauben-Tränke). Dies war der letzte Zielpunkt der Wanderung. Alle freuten sich, dass das Wetter gehalten hatte und kehrten zufrieden zur Mittagsrast bei Gitta ein, wo sie bereits von einigen Nicht-wanderern erwartet wurden. Die Teilnehmer waren so begeistert, dass sie spontan beschlossen, wieder mit Wolfgang Jäger durch den Viernheimer Wald zu wandern, sobald die Anemonenblüte eingesetzt hat. H.T. (Bild: Skiclub)

