Wallfahrtsverein feiert Gottesdienst

Viernheim. Am Sonntag, 20. Juni, lädt der Walldürn-Wallfahrtsverein Mitglieder und Interessierte um 18 Uhr zu einer Andacht in die Michaelskirche ein. Der Vorstand wird den Gottesdienst unter dem Leitwort der diesjährigen Wallfahrt „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir!“ gestalten. Mitzubringen sind die Kontaktdaten und eine FFP2-Maske. An dem Wochenende hätte eigentlich die Wallfahrt stattfinden sollen, von Freitag bis Montag. Der Vorstand des Vereins lädt daher die Menschen ein, sich in diesen vier Tagen auf einen eigenen Weg zu begeben, um sich in Gedanken und im Gebet miteinander zu verbinden. Auf der www.wallfahrtsverein.de gibt es entsprechende Impulse. su

