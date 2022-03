Walk & Talk am Samstag

Viernheim. Die Grünen laden ein zum Walk & Talk beim Frühjahrsputz in der Gemarkung. Treffpunkt ist am Samstag, 12. März, um 9 Uhr am Altglas-Container in der Mannheimer Straße gleich hinter der Autobahn-Unterführung.

Alle Interessierten werden gebeten, gute Laune und festes Schuhwerk mitzubringen. Außerdem seien Schutzbrille, Warnweste, Arbeitshandschuhe und ein Eimer nützlich, heißt es in der Mitteilung. Müllsäcke und Greifer werden zur Verfügung gestellt. Manfred Winkenbach hat die Aktion in bewährter Weise vorbereitet und übernimmt die Organisation vor Ort. Die Grünen freuen sich auf viele Hände und interessante Gespräche. red

