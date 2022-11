Waldlehrpfad in Viernheim wird zum Erlebnisparcours

Viernheim. Ähnlich wie der Trimm-Dich-Pfad in der Nähe des Bonanza-Spielplatzes ist auch der in den 1980er Jahren entstandene Waldlehrpfad rund um den Anglersee lange nicht mehr seiner ursprünglichen Bestimmung gerecht geworden. Von einst 47 Stationen waren nur noch 27 auffindbar, aber in einem erschreckend schlechten Zustand. Es war also an der Zeit, ein neues Konzept zu entwickeln und

...