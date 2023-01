Wärme aus der Erdkruste

Viernheim. . Auf Einladung des Unternehmens Vulcan Energie haben Viernheimer Bürgerinnen und Bürger das Geothermiekraftwerk in Insheim besichtigt. Organisiert wurde die Unternehmung von der Gruppe Bürger Initiativ.

Bei dem technischen Verfahren wird die Wärme in der äußeren Erdkruste genutzt, um damit Strom zu erzeugen oder die Heizung zu betreiben. Bei dem Ortstermin erfuhren die Viernheimer, dass das Geothermiekraftwerk in Insheim schon rund zehn Jahre alt ist, früher den Pfalzwerken gehörte und vor gut einem Jahr von Vulcan Energie gekauft wurde. Das Unternehmen möchte zusätzlich zum Strom Lithium aus dem Geothermalwasser gewinnen. Lithium ist ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Akkus für Elektroautos. Vulcan betreibt dazu in Insheim eine Pilotanlage.

Bei einem kurzen Vortrag lernten die Besucher, dass das Kraftwerk bisher ausschließlich Strom produzierte und eine Leistung von vier bis fünf Megawatt hat. Dieser Strom werde CO2-frei erzeugt. In Insheim wurde bislang die Wärme nicht zum Heizen verwendet. Das könnte sich nach Einschätzung von Bürger Initiativ in naher Zukunft aber ändern. Die Gemeinde Insheim denke über den Bau eines eigenen Wärmenetzes nach. Laut Vulcan Energie könnte das Kraftwerk zusätzlich 30 Megawatt an Wärmeenergie liefern.

Nach der Begrüßung und einer kurzen Einführung folgte eine Tour über das Kraftwerksgelände. Das Team von Vulcan Energie beantwortete vielfältige Fragen der Viernheimer Gruppe. Insbesondere das Erdbeben-Risiko, das mit Bohrungen und Betrieb, verbunden sein könnte, wurde in diesem Rahmen thematisiert. red