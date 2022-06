Während der Tat ertappt

Viernheim. Ein 36 Jahre alter Mann und seine 33-jährige Begleiterin wurden Donnerstagnacht nach einem Zeugenhinweis vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Duo um kurz vor 2 Uhr von einem Zeugen beobachtet, wie sie sich am Bahnhof im Berliner Ring an Fahrrädern zu schaffen machten. Dank der genauen Beschreibung des Zeugen konnten die Tatverdächtigen in der Straße Hinter den Zäunen und in der August-Bebel-Straße festgenommen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Beamten stellten bei ihnen ein gestohlenes Fahrrad und Reifen sicher. Für die Anzeigenaufnahme musste das Duo mit auf die Polizeidienststelle fahren. Für die Tat werden sie sich laut Polizeiangaben demnächst strafrechtlich verantworten müssen. pol