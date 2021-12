Vorweihnachtlicher Nachbarschaftsbesuch

Viernheim. Corona-bedingt nur in einer kleinen Besetzung setzte der Singkreis St. Aposteln die Reihe seiner vorweihnachtlichen Besuche in Nachbargemeinden fort und gestaltete den Gottesdienst in der Weinheimer Weststadt-Kirche St. Marien. Dort ist Singkreis-Mitglied Eberhard Schmitt-Helfferich schon länger als Organist aktiv, auch diesmal saß er am Pult der Weiser-Orgel und leitete das auf Doppelquartett-Größe reduzierte Viernheimer Ensemble. Die musikalischen Gäste stimmten mit „Mache dich auf und werde Licht“ auf das Thema des Gottesdienstes ein und vertieften es mit Weise „Es kommt ein Schiff geladen“ Arnold Mendelssohn. Mit ihrem Halleluja-Ruf erfüllte Solistin Birgit Käser den weiten Raum des Gotteshauses. Nach dem fast monumentalen „Tochter Zion freue Dich“ zum Auszug dankten die Gottesdienstbesucher dem Singkreis mit kräftigem Beifall für die willkommene Unterstützung. red (Bild: Singkreis)

