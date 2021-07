Vortrag zum Klimawandel

Viernheim. Der BUND Viernheim lädt am Dienstag, 3. August, um 19 Uhr, in der Kulturscheune, zu einem Vortrag über den Klimawandel in Deutschland ein. Referent ist Dr. Frank Kaspar, Leiter des Bereichs „Nationale Klimaüberwachung“ des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. In seinem Vortrag wird Kaspar zunächst über die Klimaveränderungen in Deutschland sprechen, die in den Daten des Deutschen Wetterdienstes deutlich sichtbar sind, sowie über den Kenntnisstand zu den Ursachen und die zu erwartenden Entwicklungen. In seinem Vortrag wird er auch eingehen auf die Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels und die notwendigen Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1