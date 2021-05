Vortrag zu Tschernobyl

Viernheim. Das Museum Viernheim bietet ab Dienstag, 25. Mai, einen Online-Vortrag zum schwersten Unglück in der zivilen Nutzung der Atomkraft im sowjetischen Kraftwerk Tschernobyl an. Der Vortrag war ursprünglich für den 11. Mai als Präsenzveranstaltung geplant. Nun steht er als Aufzeichnung auf der Webseite des Museums unter www.museum.viernheim.de und auf dem YouTube-Kanal der Stadt Viernheim zur Verfügung.

Vor 35 Jahren geriet ein Sicherheitstest im sowjetischen Kraftwerk Tschernobyl außer Kontrolle, so dass über Nacht die negative Utopie eines schweren Nuklearunfalls Wirklichkeit wurde. Die Versuche von Regierungen, die Bevölkerung zu beruhigen, schlugen fehl. Innerhalb weniger Tage wechselte so das Augenmerk vom eigentlichen Geschehen am Unglücksort zur Diskussion um die Sicherheit der eigenen Nuklearanlagen. In der Bundesrepublik nahm die Debatte um den Atomausstieg Fahrt auf, in der damaligen DDR entstand eine eigene Anti-Atombewegung.

Auswirkungen auf die Region

Der Historiker Dr. Peter Bilhöfer hat nun ein Buch über das Reaktorunglück von Tschernobyl veröffentlicht. Sein Augenmerk liegt dabei auf den Auswirkungen, die das Unglücks auf die beiden deutschen Staaten hatte. Dieses Buch stellt er im Rahmen des Jahresprogramms des Museums Viernheim der Öffentlichkeit vor. Er geht in seinem Vortrag auch auf Vorkommnisse im Rhein-Neckar-Raum ein.

Für Rückfragen steht die Abteilungsleiterin des Fachbereichs Stadtgeschichte, Elke Leinenweber, per E-Mail an museum@viernheim.de oder telefonisch unter der Nummer 06204/929 20 73 zur Verfügung. red

