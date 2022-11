Vortrag zu Photovoltaik

Viernheim. Im Rahmen der Kampagne „Kosten senken – Energie sparen“ bietet das Brundtlandbüro jeden Monat Veranstaltungen an. Im November liegt der Schwerpunkt beim Thema Photovoltaik. Im Rahmen einer interkommunalen Vernetzung macht die Stadt auf einen Online-Vortrag der Stadt Heidelberg aufmerksam. Am Dienstag, 22. November, geht es ab 18 Uhr um „Photovoltaik für Mehrfamilienhäuser“. Der Referent Marcus Schluzy vom Solarzentrum Berlin und der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) erklärt, was bei Photovoltaikanlagen in Mehrfamilienhäusern zu beachten ist und welche Betreiberkonzepte es gibt. Den Link zum Vortrag gibt es auf den Internetseiten brundtland.viernheim.de und heidelberg.de/hd/HD/Leben/veranstaltungen. red

