Die Volkshochschule bietet am Mittwoch, 18. Mai, um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema „Heilen mit Hypnose – Hokuspokus oder hochwirksame Therapieform?“ in der Kulturscheune an. Referentin ist Karin Maliske. Sie referiert darüber, wie die Therapieverfahren in kurzer Zeit Linderung bis hin zur Heilung durch das Auflösen von Blockaden und die Änderung der Aufmerksamkeitsfokussierung bringen können

...