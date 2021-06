Vortrag übers Immunsystem

Viernheim. Der Naturheilverein Viernheim lädt am Mittwoch, 23. Juni, um 20 Uhr zu einem Vortrag in die Kulturscheune ein. Er wird gehalten von Danielle Bruckmaier, Heilpraktikerin für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM). Das Thema lautet: „Wie baue ich ein gutes Immunsystem auf“. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Außerdem richtet der Naturheilverein am 18. und 19. September die siebten Viernheimer Naturheiltage aus. Hierfür können noch Standplätze gebucht werden. Anmeldeformulare finden sich auf der Homepage unter www.naturheilverein-viernheim.com. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 30. Juni. red

