Vorstand genießt weiterhin Vertrauen

Viernheim. Beim Viernheimer Eis- und Rollsportclub (ERC) läuft alles weiter in den gewohnten Bahnen. Bei der Jahreshauptversammlung sprachen die Anwesenden dem Vorstand um die langjährige Vorsitzende Annett Koscielny weiter das Vertrauen aus und stimmten auch einer Beitragserhöhung für die Aktiven um 25 Euro pro Jahr zu. Außerdem wurden Mitglieder für ihre jahrelange Vereinstreue geehrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die erste Vorsitzende bedankte sich in ihrer Begrüßung bei allen Trainern, Vorstandsmitgliedern, Wertungsrichtern und dem Facilitymanager für ihren tatkräftigen Einsatz. In ihrem Rückblick auf 2022 erwähnte Annett Koscielny den Frühjahrsputz der Außenbahn, bei dem man sich allerdings mehr Unterstützung aus der Elternschaft gewünscht hätte. Der Hessencup in Viernheim bescherte dem ERC nicht nur tolles Wetter und eine gute Besucherzahl, sondern auch einen stattlichen Ertrag durch die Bewirtung.

Teambuilding mit Rollerdisco

Ein weiteres Highlight waren die Aktionstage unter dem Motto „Saturday Night Fever auf Rollen“. Hierbei standen Maßnahmen zum Teambuilding im Mittelpunkt. Abschluss war eine Rollerdisco. Tags darauf folgte die Teilnahme am Familiensporttag.

Im Bericht der Abteilung Rollkunstlauf wurde von Lisa Bernauer an das Sportjahr 2022 erinnert. Der Eis- und Rollsportclub war einmal mehr bei zahlreichen Wettkämpfen erfolgreich vertreten. Das Angebot des Clubs reichte in der Breitenschiene für Anfänger bis zur Cupreife. Die Leistungsschiene konnte in den Kategorien Schüler C und Junioren besetzt werden. Insgesamt waren 16 Läuferinnen am Start. Besonders hervorzuheben war die Teilnahme von Vanessa Braun an einem internationalen Wettbewerb in Frankreich, den sie dann auch gewonnen hat.

Carmen Bernauer präsentierte den Kassenbericht mit den einzelnen Posten der Einnahmen-Überschuss-Rechnung und erläuterte einzelne Positionen. Die Kassenprüfer Alexandra Lang und Volker Irrgang bestätigten der Kassenwartin erneut eine saubere, ordentliche und anstandslose Kassenführung. Daraufhin wurde die Entlastung des Vorstands beantragt, die auch einstimmig erfolgte. Bei den Neuwahlen gab es unter der Leitung von Marta Majerska-Klaus keine großen Veränderungen. Annett Koscielny (1. Vorsitzende), Heike Braun (2. Vorsitzende), Carmen Bernauer (Kassenwartin), Nicole Jeckstadt (Schriftführerin), Anja Stalla (Beisitzerin), Julia Hahn (Jugendwartin) sowie Alexandra Lang und Volker Irrgang (beide Kassenprüfer) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurde Melina Bernauer als Fachwartin Rollkunstlauf, die damit auf ihre Schwester Lisa folgt.

Vereinsleben

Um die Teilnahme an den nächsten Mitgliederversammlungen zu erhöhen, möchte der ERC die jährlichen Zusammenkünfte interessanter gestalten und über die vielfältigen Möglichkeiten und Vorzüge eines Vereinslebens informieren. Außerdem soll der beliebte Flohmarkt für Kleidung und Rollschuhe mehrmals im Jahr angeboten werden.

Die wiedergewählte Vorsitzende Annett Koscielny konnte Franziska Gratzel (2014 Europameisterin Junioren Pflicht, seit Ende letzten Jahres als Trainerin aktiv) für 25 Jahre, und Julia Hahn (ehemalige Aktive, langjährige Trainerin und Jugendwartin) für 30 Jahre die Ehrengaben persönlich überreichen.

Annalena Heimes, Doro Heimes (ehemalige Vereinsvorsitzende) und Tim Lederbach (alle 25 Jahre) sowie Melanie Waldecker (40 Jahre) erhalten ihre Präsente bei Gelegenheit. JR