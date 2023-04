Vorstand bemängelt fehlende Unterstützung

Viernheim. „Immer weniger Leute müssen immer mehr tun, so funktioniert ein Verein nicht“, fasste Peter Neuß, Vorsitzender des traditionsreichen Stemm- und Ringclubs (SRC), im Rahmen der Jahreshauptversammlung das Dilemma auch seines Vereins in kurzen Worten zusammen. Im Verlauf des Abends wurde dann deutlich, was damit gemeint war. Auch dem SRC mangelt es an ehrenamtlicher Unterstützung und wohl auch bald an Sponsoren. Ein weiteres Anzeichen war die vor wenigen Wochen abgebrochene Zusammenkunft, als zu wenig Mitglieder gekommen waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Zeppelinstube war diesmal allerdings bis auf den letzten Platz gefüllt, so war zumindest die Beschlussfähigkeit gesichert. Peter Neuß konnte zudem die beiden Ehrenvorsitzenden Jürgen Schneider und Peter Beringer willkommen heißen. Nach den Totengedenken ging es zur umfangreichen Tagesordnung über.

Wechsel in der Jugendleitung

In seinem Bericht blickte der Clubchef auf ein in vielfacher Hinsicht schwieriges Jahr zurück, in dem auch das große Jugendturnier abgesagt werden musste. Schwerpunktmäßig ging er auf das rückläufige Interesse seitens der Mitglieder beim Engagement für den Verein ein. „Niemals zuvor war es so schwierig, Helfer zu finden.“ Die Jugend konnte zwar einen Zuwachs vermelden, bei vielen Eltern fehle aber das Interesse und das Verständnis, was zu einer Vereinsmitgliedschaft gehört. „Das beinhaltet doch mehr, als einfach nur die Kinder im Training abzugeben“, so Peter Neuß weiter.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel BiNoWa „Meine Reise mit der BiNoWa geht heute zu Ende“ Mehr erfahren

In der Jugendleitung hatte es einen Wechsel gegeben, künftig kümmern sich Janine Wiegand und Jessica Church um den Nachwuchs. Die neu gegründete Bambini-Riege habe bereits großen Zuspruch erfahren. Sportvorstand Sascha Niebler blickte auf eine erfolgreiche Saison zurück, in der man bei verschiedenen Landesmeisterschaften und Deutschen Meisterschaften erfolgreiche Teilnehmer und Sieger stellte. Erwähnt wurden die Erfolge von Lilly Böh und Romy Michael.

„Die zweite Bundesliga war kein Zuckerschlecken gewesen, das hatte sich gleich zu Beginn der Runde gezeigt. Am Ende stand aber ein überraschender zweiter Tabellenplatz, auch weil viele Mitbewerber durch unsportliches Verhalten Kämpfe herschenkten“, tadelte Niebler einige Konkurrenten. Nach Rücksprache mit dem Deutschen Ringerbund bleibt der SRC Zweitligist. Dann erhofft man sich aber mehr Zuschauer, denn die Zahlen waren zuletzt enttäuschend.

Beitragserhöhung beschlossen

Finanz-Vorständin Regina Schneider konnte trotz rückläufiger Einnahmen ein positives Jahresergebnis verkünden. Durch die beiden Kassenprüfer Peter Gerber und Martin Michael erfolgte die Entlastung. Die beantragte Beitragserhöhung wurde bei einer Gegenstimme angenommen. Nach längerer Aussprache wurde auch der künftige Umgang mit Verstorbenen festgelegt.

Zur Wahl standen in diesem Jahr der Vorstand Sport, der Vorstand Kassenwesen und die bis zu acht Beisitzer sowie zwei Kassenprüfer sowie das „Marketing-Team“. Sascha Niebler als Sportvorstand und Regina Schneider als Finanzvorstand wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Die Kasse wird von Manfred Wanwitz und Kurt Hoffmann geprüft. Beisitzer sind weiterhin Uwe Garbe, Herbert Haas, Joachim Kuhn, Nicole Lagon und Markus Zimmermann. Neu hinzugekommen sind Gerhard Goldmann, Jessica Hoffmann und Martin Michael.

Ernüchternd verliefen die Wahlen für das Marketing-Team, nachdem mit Ralf Gölz, Thomas Buttler, Till Noor-Herbert und Francessco Limonciello fast alle bisherigen Mitglieder nicht mehr kandidiert hatten. Lediglich Nicole Michael stellte sich wieder zur Verfügung und wurde gewählt.