Vorsprung bestenfalls ausbauen

Viernheim. Noch drei Spieltage finden in der Fußball-Kreisliga Mannheim vor der Winterpause statt, ehe es am 6. März kommenden Jahres weitergeht. Am Wochenende wird die Vorrunde der auf 18 Vereine angewachsenen Liga beendet, und mittlerweile hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Das Maß aller Dinge war bisher der TSV Amicitia Viernheim, der immer noch ungeschlagen ist und die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung anführt. Das soll auch am Sonntag so bleiben, wenn der FV 03 Ladenburg im Waldstadion zu Gast ist.

Die Südhessen spielen also eine fast perfekte Saison, mussten nur bei den Unentschieden gegen Hochstätt Türkspor und in Rheinau Federn lassen. Allerdings müssen die Blaugrünen schon seit Wochen wegen langwierigen Verletzungen auf einige Stammspieler verzichten, konnten sich aber dennoch behaupten. Es ist aber auch in der Kreisliga nicht einfach ein gewisses Niveau zu halten. So wurde es am vergangenen Wochenende in Neckarau nach mehreren Auswechslungen in den Schlussminuten noch einmal spannend, als die Platzherren auf 3:5 verkürzen konnten.

Deshalb ist auch gegen die Ladenburger höchste Konzentration gefordert, um sich nicht überraschen zu lassen. Natürlich verfügen die Südhessen über viel Selbstvertrauen und auch die individuelle Qualität, um gegen das Team aus der Römerstadt zu bestehen. Die Defensive kassierte zuletzt zwar drei Treffer, so viele wie zuvor noch nie in dieser Saison, ist aber immer noch das Prunkstück des TSV Amicitia. Im Angriff haben die Blau-Grünen mit Brandon Wiley (elf Treffer) und Philipp Haas (zehn) zwei gefährliche Stürmer, die stets für das eine oder andere Tor gut sind.

Bei den Ladenburgern zeigt die Formkurve nach unten. Der letzte Sieg datiert auf Mitte September, als man gegen Hochstätt Türkspor mit 2:1 erfolgreich war. Als 13. steht das Team von Gästetrainer Jörg Höpfner gerade noch am rettenden Ufer, hat aber nur zwei Zähler Vorsprung aufzuweisen. In der Auswärtsbilanz stehen nach acht Spieltagen erst fünf Punkte zu Buche, dabei konnte nur bei Enosis Mannheim (4:0) gewonnen werden. Beim MFC Lindenhof hat man vor wenigen Wochen ein überraschendes 3:3-Unentschieden gefeiert. JR

