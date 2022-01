Vorrat ist ausgeschöpft

Viernheim. Die weltweiten Lieferengpässe wirken sich auch auf die Abfallentsorgung in der Region aus: Es gibt keine gelben Säcke mehr. Wie die Stadt Viernheim mitteilt, besteht seit Ende letzten Jahres unter anderem ein Materialmangel bei den für die Herstellung der Säcke benötigen Kunststoffarten. Daher gebe es derzeit einen Lieferstopp. „Aus diesem Grund ist der im Dezember noch vorhandene Vorrat an gelben Säcken in der Stadtverwaltung mittlerweile erschöpft“, schreibt das Rathaus in einer Information an die Presse. Die Stadt Viernheim wird sonst üblicherweise vom Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) mit den Säcken beliefert und gibt diese an die Viernheimer Bürgerinnen und Bürger aus.

Transparente Beutel verwenden

Auf seinem Müll sitzenbleiben muss aber niemand: „Nach Aussage des ZAKB können die Bürgerinnen und Bürger aktuell ihre Verpackungsabfälle in beliebigen durchsichtigen Beuteln zur Abfuhr bereitstellen, bis die gelben Säcke wieder verfügbar sind“, schreibt die Stadt. Der ZAKB gehe davon aus, dass sich die Lage bis Ende Januar wieder normalisiert. red/agö