Vorleser erhalten Schulung

Viernheim. Der Verein Lernmobil hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene bei ihrer Bildung zu unterstützen. Lesen ist dabei eines der zentralen Anliegen.

Vor einigen Monaten wurde hierfür das Lesemobil „Flitzi“ angeschafft, um flexibel an außergewöhnlichen Orten und bei unterschiedlichen Gelegenheiten die Lust am Lesen zu wecken. Jetzt fanden im Stiftungshaus zwei Schulungen von Vorlesern statt, für die 30 Anmeldungen vorlagen.

Cathrin Brinzing erklärt das Vorleser-Projekt des Lernmobils. © Othmar Pietsch

Cathrin Brinzing, Projektkoordinatorin Leseförderung beim Lernmobil, freute sich über das große Interesse an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit. „Wir haben deshalb zwei Einheiten durchgeführt, mussten einige Leute sogar vertrösten.“ Mit der Fortbildung werden die Vorleser auf ihre Aufgabe in der Praxis vorbereitet. Dazu wurde dieses Projekt ausgiebig vorgestellt.

Es gab auch Informationen und Tipps, wie man Kinder, Jugendliche und Erwachsene für das Lesen begeistern kann. Dabei wurden Fragen dazu beantwortet, wie Bücher, Geschichten und Bilder sein müssen, damit sich die Zuhörer dafür interessieren. Wie rege ich als Vorleser an, damit über das Gelesene gesprochen wird? Welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, damit das Vorlesen funktioniert? Das waren weitere Punkte.

Das Lesemobil „Flitzi“ ist mit allerlei Lesestoff ausgestattet, darunter auch fremdsprachlicher Literatur. Hierfür kommen zahlreiche Integrationslotsinnen des Lernmobils zum Einsatz. In den kommenden Wochen sind erste Aktionen geplant. Am 23. April findet auf dem Apostelplatz ein Fest zum Vorlesestart statt, und am 6. Mai gibt es ein Training mit dem Lastenfahrrad. JR