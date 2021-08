Vorlesen in der Bücherei

Viernheim. Die abenteuerlichen Geschichten von Greta und Lena, die Patricia Weidner, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek Viernheim, bei der letzten Vorlesestunde präsentiert hatte, hatten den Kindern ab drei Jahren gut gefallen. Nun können sie sich auf die nächste Vorlesestunde in der Stadtbibliothek freuen, die am Mittwoch, 25. August, um 14.30 Uhr stattfinden wird. Erneut sind Kinder ab drei Jahren in Begleitung Erwachsener willkommen. Dieses Mal wird aus dem Buch „Wenn du dich verlaufen hast“ von Julia Volmert vorgelesen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist allerdings erforderlich.

Kontaktdaten werden erfasst

Die Stadtbibliothek weist darauf hin, dass nach den aktuellen Corona-Bestimmungen die Kontaktdaten aller Teilnehmenden erfasst werden und die geltenden Abstandsregeln einzuhalten sind. Für Rückfragen und zur Anmeldung steht das Team der Stadtbibliothek unter der Telefonnummer 06204/98 84 50 während der regulären Öffnungszeiten oder per E-Mail unter stadtbibliothek@viernheim.de gerne zur Verfügung. Die Bücherei ist dienstags von 10 bis 17 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr, freitags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. red