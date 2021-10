Vorhersagen bestätigt

Viernheim. Der Fußball lebt eigentlich von Überraschungen, positiv wie negativ. Für die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim trafen bei den Heimspielen am Sonntag allerdings die Vorhersagen der Experten ein. So landete die Reserve des TSV Amicitia gegen Schlusslicht Türkspor Edingen einen deutlichen 8:1-Sieg, während die SG Viernheim bei der 0:5-Niederlage gegen Titelanwärter SG Croatia Mannheim chancenlos war.

TSV Amicitia Viernheim 2 gegen Türkspor Edingen 8:1: Schon vor dem Anpfiff wurde nur über die Höhe des Viernheimer Sieges spekuliert, denn die Gäste aus Edingen konnten bisher noch nicht punkten, kassierten im Saisonverlauf stets deutliche Niederlagen. Für die Hausherren ging es indes darum, sich mit drei Punkten aus der Abstiegszone zu verabschieden, was letztendlich auch gelungen ist. Die Blaugrünen finden sich aktuell auf Platz zehn wieder.

„Es war eine undankbare Aufgabe, denn Edingen hat in der Schlussphase doch recht ruppig gespielt, obwohl die Partie da längst entschieden war. Der Unparteiische hätte hier entschiedener eingreifen müssen. Gut, dass sich meine Spieler nicht auf solche Provokationen eingelassen haben und sich keiner verletzt hat“, zollte Viernheims Tobias Kleiner seinen Jungs großes Lob. In der ersten Halbzeit hielt Edingen noch mit, nach Wiederanpfiff fielen die Tore dann in regelmäßigen Abständen. Oliver Schendel (29.) und Marvin Nehring (36.) hatten die Hausherren mit 2:0 in Führung geschossen, Samt Kandogmus aber umgehend den Anschlusstreffer erzielt. Tim Achilles ließ mit dem 3:1 (47.) die Hoffnung von Türkspor schwinden. Joel Schroth (62.), Nehring (65.), Kerem Kuzu (69.), erneut Schendel (72.) und Joseph Collier (73.) sorgten für den Endstand. Die Gäste fielen indes nur noch durch eine Gelb-Rote Karte in der Nachspielzeit auf.

SG Viernheim – SG Croatia Mannheim 0:5 (0:4): Für die SG Viernheim gab es gegen den Namensvetter aus Mannheim nichts zu erben. Die SG Croatia wurde beim deutlichen Auswärtssieg ihrer Favoritenrolle besonders vor dem Seitenwechsel gerecht. Über das Spiel wurde in der Montagsausgabe des Südhessen Morgen auf der Sportseite bereits ausführlich berichtet. JR

