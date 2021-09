Vorfreude auf die neue Saison

Viernheim. Der Handball-Förderverein hat knapp fünf Wochen vor dem Beginn der Saison 2021/2022 seine Mitglieder zum traditionellen Fest eingeladen, bei dem die aktiven Mannschaften des TSV Amicitia für die kommende Handballrunde präsentiert wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fördervereinsvorsitzender Gerhard Venske begrüßte zahlreiche Fördervereinsmitglieder und Sponsoren auf dem Gelände von Union Bauzentrum Hornbach Viernheim. Unter freiem Himmel wurden die Damen 2, die Herren 2, die Jugendabteilung, die Damen 1 und die Herren 1 mit ihren Trainern vorgestellt und zu den Zielen für die anstehende Spielrunde befragt. Unter den Gästen war auch Bürgermeister Matthias Baaß. „Es war und ist alles nicht einfach“, weiß das Stadtoberhaupt, dass es schwierig ist für Vereine, in Corona-Zeiten den Kontakt zu den Mitgliedern zu halten und die Sportler zu binden. Die Handballer lobte er für ihren ständigen Einsatz und zeigte sich optimistisch: „Die Saison wird stattfinden, weil sich vermutlich die Grundlagen und Leitzahlen für Corona-Maßnahmen ändern werden.“

Matthias Baaß nahm aus den Gesprächen der Handballer mit, dass die Rudolf-Harbig-Halle an allen Ecken fehle, für den Trainingsbetrieb und für das allgemeine Vereinsleben. Da die Planungen zur Sanierung abgeschlossen sind, versprach der Bürgermeister eine schnellstmögliche Ausführung, damit die Halle als Trainings- und Spielstätte wieder zur Verfügung steht. „2023 würden wir gern ein Spiel gegen einen Bundesligisten in der Halle austragen“, wünschte sich Abteilungsleiter Jochen Hinz (Bild) – denn in zwei Jahren feiert die Handballabteilung ihr 100-jähriges Bestehen. Der Abteilungsleiter gab den Handballfans einen Überblick über die aktuelle Situation der Abteilung. Man habe im Frühsommer wieder trainieren können, wenn auch nicht in der Halle. „Als Handballer draußen zu trainieren, ist schon komisch“, gab Hinz zu. Im Juli startete dann das Hallentraining und damit die Vorbereitung auf die neue Saison.

In der Jugend sind wegen der Corona-Pause kaum Spieler abgesprungen, aber es fehle gerade bei den Jüngsten. „Ein Jahrgang bei den Minis konnte nicht neu ins Training kommen, der fehlt uns jetzt“, sagte der Abteilungsleiter. Mit dem Helmut-Osada-Cup hat der TSV Amicitia eine sportliche Großveranstaltung durchgeführt, bei der das Hygienekonzept gegriffen habe. „Diese Vorgaben und Regeln werden auch die Grundlage für den Spielbetrieb ab Oktober sein“, ergänzte Hinz. Einen Dank schickte er an alle Sponsoren und Gönner, die die Handballabteilung und auch den Förderverein in der Corona-Krise weiter unterstützt hätten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dem Dank schloss sich Peter Hoffmann an. Der Vorsitzende des TSV Amicitia wünschte sich, dass nicht nur die Sportler dem Verein treu bleiben, sondern auch noch genug Ehrenamtliche als Stützen der Vereinsarbeit. su (Bild: sandra Usler)