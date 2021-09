Vorfreude auf das Derby

Viernheim. Eine Woche vor der Bundesliga-Premiere stellt der SRC Viernheim am Samstag, 4. September, 15 Uhr, in der Werner-von-Siemens-Straße 2, seine Ringermannschaft für die kommende Saison vor. Neben Informationen zum Ablauf der Heimkämpfe unter Corona-Bedingungen wollen die Vereinsverantwortlichen die unterschiedlichen Regeln in Regionalliga und Bundesliga erläutern. Fans und Sponsoren haben auch die Möglichkeit, vor Ort mit den Aktiven und dem Vorstand zu sprechen. Darüber hinaus sollen Medaillengewinner und Teilnehmer der deutschen Meisterschaften geehrt werden. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Aufgrund der Corona-Vorgaben werden am Eingang zum Veranstaltungsgelände die Kontaktdaten erfasst.

Der erste Saisonkampf, das Derby gegen die RKG Reilingen-Hockenheim, steigt am Samstag, 11. September, in der Waldsporthalle. Bei der Saisoneröffnung können sich die Besucher bereits Tickets zum Preis von zehn Euro für den Heimkampf sichern. Dabei gibt es nach Angaben des Vereins zunächst nur Eintrittskarten für Geimpfte und Genesene.

Eintrittskarten im Internet

Ab Sonntag, 5. September, nimmt der Verein Ticketanfragen über die Internetseite src-viernheim.de/tickets entgegen. Die Zahl der Personen, die nur aufgrund eines negativen Testergebnisses zu der Veranstaltung zugelassen werden, sei stark limitiert. Das Hygienekonzept sieht laut SRC vor, dass die Tickets personalisiert sind. Also nur die Person, die das Ticket erwirbt, ist zugangsberechtigt. Kinder- und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen keinen Eintritt, eine Ticketanfrage ist dennoch erforderlich. red