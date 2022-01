Vorfahrt für Radfahrer

Viernheim. Seit dem Herbst haben nicht nur die zahlreichen Schüler, die von der Innenstadt in Richtung Oststadt radeln, Vorrechte gegenüber Kraftfahrzeugen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) begrüßt die Umgestaltung der Hofmannstraße zur Fahrradstraße ausdrücklich, gleichwohl sieht die Viernheimer Ortsgruppe weiteren Bedarf, um die umweltfreundliche Fortbewegung mit dem Zweirad voranzubringen.

So hält es der BUND nach Angaben ihres Pressesprechers Dr. Uwe Pfenning etwa für erforderlich, neue Fahrradstraßen einzurichten und vorhandene Radwege entlang der Hauptverkehrsachsen auszubauen. Um die Sicherheit der Radfahrer zu erhöhen, sei sogar eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern für den Kfz-Verkehr im gesamten Stadtgebiet denkbar. Als Vorbild dafür nennt Pfenning die französische Hauptstadt Paris.

Durchzogen werden soll das angestrebte Radwege-Netz von mehreren Fahrradstraßen. Neben der bereits seit Jahren vorhandenen Trasse vom Rhein-Neckar-Zentrum zur Nordweststadt schlägt der BUND eine Nord-Ost-Verbindung vor. Dazu könne die neu geschaffene Fahrradstraße von den Schulen der Oststadt zur City über die Kirschenstraße nach Norden verlängert werden. Als dritte durchgängige Route bringen die Umweltschützer eine Verbindung zwischen Einkaufszentrum und Oststadt ins Spiel.

„Gerade im innerstädtischen Bereich kann das Fahrrad seine Stärken – umweltfreundlich, schnell, gesund und preiswert – weitgehend ausspielen“, betont Pfenning. Voraussetzung sei dabei, dass die ausgewiesenen Routen für den allgemeinen Autoverkehr gesperrt sind. Nur so seien Konflikte mit Radfahrern auszuschließen.

Das Einbiegen in die Hofmannstraße ist daher seit wenigen Monaten nur noch Autofahrern erlaubt, die Anlieger sind. Aus Sicht des BUND bedarf es eines umfangreichen Informationsangebots für die Bürger über die neuen Regeln. In Form von Flyern habe die Stadt bereits einiges getan. Darüber hinaus wünscht sich die Umweltorganisation – zeitlich befristete – Hinweisschilder auf die neue Verkehrssituation und – für die Zukunft – Kontrollen durch das städtische Ordnungsamt. „Nach einer Übergangsphase zur Eingewöhnung aller betroffenen Verkehrsteilnehmer sollten dann auch Bußgelder verhängt werden“, sagt Uwe Pfenning.

Einheitliche Regeln gefordert

Auch auf der schon seit 25 Jahren bestehenden Trasse, die von der Mannheimer über Jahn-, Anna-, Goethe- und Kriemhildstraße bis hin zur Nibelungen-/Wormser Straße führt, haben die Radfahrer Vorrechte. Diese Fahrradstraße ist – beim motorisierten Verkehr – allerdings nicht auf die Anlieger beschränkt. Der BUND setzt sich für eine Vereinheitlichung der Regeln in Viernheim und eine entsprechende Beschilderung ein. Nur so könne eine „Verwirrung“ der Verkehrsteilnehmer vermieden werden. „Selbstverständlich gilt auch für die Radfahrer in Fahrradstraßen das Gebot der Rücksicht auf Kinder und Fußgänger“, fügt Pfenning hinzu.

Mit der Ausweisung weiterer Fahrradstraßen ist es laut BUND allerdings nicht getan, um den Radverkehr nachhaltig zu fördern. Die Ortsgruppe schlägt außerdem vor, den künftigen Radweg entlang der Landesstraße 3111 über die Lorscher Straße an die Innenstadt anzubinden. Der aktuelle Radweg in die City sei „total malade“, sagt Pfenning. Einige Schlaglöcher gelte es umgehend zu beseitigen. Aber auch darüber hinaus sei die Wegführung verbesserungswürdig.

Für die Radwege entlang der Hauptstraßen in Viernheim wünscht sich der BUND insgesamt eine Aufwertung. Exemplarisch nennt Pfenning Kreuzstraße, Königsacker und Saarlandstraße. Verbesserungswürdig sei auch die Situation in der Heidelberger Straße, wo die Radfahrer immer wieder Hindernissen ausweichen müssten.

Ein wichtiges Thema für den BUND ist auch der geplante Radschnellweg zwischen Weinheim und Mannheim. Pfenning kann sich am ehesten eine Anbindung Viernheims über den Alten Weinheimer Weg vorstellen. Von dort aus seien die Weinheimer Innenstadt und der Odenwald besonders gut zu erreichen. Um die bestmögliche Lösung für die Radfahrer zu erzielen, trete der BUND für eine umfassende Bürgerbeteiligung ein, sagt Pfenning. „Es gibt großen Diskussionsbedarf.“