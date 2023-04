Vordere Platzierungen als Ziel gesetzt

Viernheim. Die beiden Bundesliga-Teams der TSV-Amicitia-Triathletinnen werden in diesem Wettkampfjahr noch enger zusammenarbeiten. Die Viernheimer stellen jeweils eine Mannschaft in der 1. und 2. Bundesliga. Anders als in der vergangenen Saison werden die Teams nun gemeinsam geführt. „Wir versprechen uns dadurch mehr Flexibilität und engere Verbindungen zwischen den Teams“, sagt Peter Grüber, der sportliche Leiter der Frauen.

Der Kader für die 1. Bundesliga musste neu formiert werden. Das Herzstück des Erstliga-Teams bilden weiterhin Kathrin Halter, Lena Götzenberger, Nadine Klive sowie die beiden Schweizerinnen Leana Bissig und Livia Wespe. Ursula Trützschler und Lea Cagol haben dagegen das Team verlassen, Rebecca Bierbrauer steht in der kommenden Saison nicht zur Verfügung. Neu verpflichtet wurden vom TSV Amicitia das 17-jährige österreichische Nachwuchstalent Tabea Huys und die 20-jährige Helen Scheffold, die vom Ligakonkurrenten Post SV Tübingen nach Viernheim wechselt. Aus dem Zweitliga-Team wird das Eigengewächs Raja Neumann zum Bundesliga-Kader stoßen. Maria Paulig, Eva Estler und Sophia Stößer können sowohl in der 1. als auch in der 2. Bundesliga eingesetzt werden.

Das Zweitliga-Team, das von Anke Stößer mitbetreut wird, plant außerdem mit Delia Blaess sowie den Rückkehrerinnen Hannah Geizenauer und Caroline Fey.

Die Saison der 1. Triathlon-Bundesliga beginnt am 20. Mai im Kraichgau. Eine Woche später startet in Freilingen die 2. Bundesliga Süd. Weitere Wettkämpfe der 1. Liga sind in Schliersee am 25. Juni, in Düsseldorf am 8. Juli, in Tübingen am 23. Juli, und der Abschluss findet am 2. September in Hannover statt. Die 2. Liga setzt die Saison am 17. Juni in Rothsee fort, dann folgen Trebgast (25. Juni), Nürnberg (13. August) und zum Finale das Heimrennen beim Viernheimer Triathlon am 26. August. Für diese Rennen sind die Triathletinnen mitten in der Wettkampfvorbereitung. Im Mai soll es ein Teamwochenende mit allen Bundesligastarterinnen in Viernheim geben.

„Das Ziel für die 1. Bundesliga wird sich auch nach dem sensationellen fünften Platz in der Saison 2022 nicht ändern. Wir hoffen, uns stabil in der ersten Hälfte der Tabelle festzusetzen und werden von Rennen zu Rennen darum kämpfen, ein Top-10-Ergebnis einzufahren“, bleibt Team-Manager Peter Grüber realistisch. Für die zweite Mannschaft ist es in der Saison 2023 wichtig, dass jedes Teammitglied auch mindestens einmal starten wird. Die Ergebnisse sind da erstmal zweitrangig. „Platz fünf in der Tabelle kann man als ambitioniertes Ziel ausrufen“, meint der sportliche Leiter. su