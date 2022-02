Vorbereitungen auf Rückrunde laufen

Viernheim. Wenn Anfang März die Punktspielsaison der Fußballer im Kreis Mannheim fortgesetzt wird, dann wollen die Viernheimer Teams in Bestform auflaufen. Die Kicker aus der Brundtlandstadt befinden sich nach der Winterpause seit einigen Tagen im Training und starten jetzt auch mit den Testspielen.

Kreisligist TSV Amicitia hat am vergangenen Donnerstag sein erstes Freundschaftsspiel beim abstiegsbedrohten Landesligisten TSG Lützelsachsen absolviert. Dabei gab es eine 1:2-Niederlage. Tim Achilles hatte in der 78. Minute zum 1:1 ausgeglichen, ehe Robert Spahn zwei Minuten vor dem Abpfiff der Siegtreffer für die Hausherren gelang.

Am Sonntag, 6. Februar, 15 Uhr ist das Team des Trainerduos Patrick Marschlich und Timo Endres bei der SG Hohensachsen zu Gast, um gegen einen sicher defensiv eingestellten Gegner Lösungen zu finden. In den Pflichtspielen dürfte das immer mal wieder der Fall sein, da die Blaugrünen als klarer Tabellenführer in fast jeder Begegnung in der Favoritenrolle sind.

Die Reserve der Blaugrünen erwartet am Sonntag um 14 Uhr den ambitionierten B-Ligisten SC Blumenau zum ersten Test des Jahres im Waldstadion. Das Trainerteam Tobias Kleiner und Markus Mandel muss nach drei Abgängen während der Winterpause mit einem kleineren Kader auskommen, sieht das aber nicht als Nachteil. Hin und wieder werden nämlich Akteure aus der ersten Mannschaft ins Geschehen eingreifen.

Keine Veränderung bei SG

Von solch einem Luxus kann SG-Trainer Ralf Dalmus nur träumen. Bei den Orangenen hat es nach der Vorrunde keine Veränderungen beim Personal gegeben. Das Ziel wurde aufgrund der prekären Tabellensituation mit Klassenerhalt neu gesetzt. Am Sonntag um 16 Uhr ist die SG Viernheim beim Freundschaftsspiel auswärts gefordert, wenn man beim noch jungen Verein SV Sandhofen aus der B-Klasse gastiert. JR