Viernheim. Über den Kurs „Weil glauben lebendig macht: Ein Weg zu Taufe und Firmung für Erwachsene“ informiert die katholische Kirche am Montag, 22. Februar, 20 Uhr, im Rahmen einer Online-Veranstaltung. Der Kurs, den die Viernheimer Pfarreien für das Dekanat Bergstraße West anbieten, ist laut einer Pressemitteilung offen für alle, die sich auf den Empfang der Sakramente vorbereiten möchten. Diese spendet Weihbischof Udo Markus Benz am Samstag, 29. Mai, in der Apostelkirche. Taufe und Firmung sind Voraussetzung für die Übernahme einer Patenschaft oder kirchlicher Ämter. Ansprechpartner sind Gemeindereferentin Dorothea Busalt und Religionslehrer Peter Lachs-Helbig. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06204/78 92 00 oder per E-Mail an dbusalt@katholische-kirche-viernheim.de. red