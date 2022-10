Vorbereitung auf die Schule

Viernheim. Ein neuer Kurs „Fit für die Schule“ startet am Freitag, 4. November, beim Familienbildungswerk. „Mit einem ganzheitlichen Ansatz werden die Kinder sowohl sprachlich als auch motorisch gefördert“, heißt es in der Ankündigung. Der Kurs orientiere sich am Leistungsvermögen der Kinder, passende Arbeitsmaterialien würden zur Verfügung gestellt. Außerdem erhalten die Eltern Hilfen, um ihren Nachwuchs zu unterstützen. Der Kurs findet an sieben Terminen, freitags von 15.15 bis 16.15 Uhr, statt. Die Leitung übernimmt Stephanie Diether.

Die Gebühr beträgt 26,50 Euro. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk, Weinheimer Straße 44, unter der Rufnummer 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de und über die Internetseite familienbildungswerk.de entgegen. su