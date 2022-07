Vorbereitung auf die Saison

Viernheim. Die Handballherren und des TSV Amicitia testen ihre Form an diesem Wochenende beim Vorbereitungsturnier der SG Heddesheim. Der Badent & Klemm Consulting Cup 2022 ist für die Viernheimer vor allem die Möglichkeit, Handball unter Wettkampfbedingungen zu spielen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mannen von Christian Müller und Mirco Ritter haben es in ihrer Vorrundengruppe mit einem Drittligisten, einem Vertreter der Baden-Württemberg-Oberliga und einem Badenligisten zu tun. Am Freitag, 22. Juli, um 19.25 Uhr geht es zunächst gegen Dauerkontrahent und Ligakonkurrent SG Heddesheim. Am Samstag, 23. Juli, folgt um 14.55 Uhr die Partie gegen den Oberligisten TV Großsachsen. Das letzte Gruppenspiel findet am Sonntag, 24. Juli, um 13.20 Uhr statt, dann geht es gegen die SG Leutershausen.

In der zweiten Gruppe stehen sich HG Oftersheim/Schwetzingen und TSG Haßloch aus der Dritten Liga sowie die Badenliga-Mannschaften TSV Birkenau und TV Friedrichsfeld gegenüber. Die Endspiele – die Gruppensieger ziehen direkt ins Finale ein, die Gruppenzweiten bestreiten das Spiel um Platz drei – steigen dann am Sonntag ab 16.15 Uhr in der Heddesheimer Nordbadenhalle. su