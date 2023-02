Vorbereitung auf die Geburt

Viernheim. . Einen Yogakurs speziell für schwangere Frauen bietet das Familienbildungswerk am Donnerstag, 9. März, an. „Die Zeit der Schwangerschaft ist eine tolle Phase im Leben, aber auch oft geprägt von vielen Höhen und Tiefen“, heißt es in der Ankündigung. Hilfreich sei es, sich regelmäßig zu bewegen, bewusste Atemübungen auszuführen und den Körper auch während der Schwangerschaft mit angepassten Yoga-Übungen zu dehnen und zu stärken. Ziel ist es, Rückenbeschwerden vorzubeugen und dadurch die Geburt zu erleichtern.

Der Kurs findet an zehn Terminen, donnerstags von 17 bis 18 Uhr, im FBW statt. Die Leitung übernimmt Eva Käshammer. Die Gebühr beträgt 55 Euro. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk unter der Telefonnummer 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de sowie über die Internetseite familienbildungswerk.de entgegen. su